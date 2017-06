Coup de projecteur sur Werner Renfer

C’est la concrétisation d’un projet éditorial de près de dix ans pour l’AEPOL. L’Association pour l’édition et la promotion d’œuvres littéraires jurassiennes a présenté mercredi après-midi à Corgémont le premier volume des œuvres complètes de Werner Renfer. L’ouvrage, baptisé Feuilles de l’aube, a été verni dans la ferme natale de l’écrivain décédé en 1936, en présence des représentants de la culture des cantons de Berne et du Jura. La production, fruit d’une collaboration interjurassienne, compte de nombreux textes inédits rédigés entre 1918 et 1925. Par ce projet, les offices culturels des deux cantons ont tenu à mettre en lumière le travail d’une grande figure littéraire qui s’est toujours inscrite dans le paysage du Jura historique. Werner Renfer, né à Corgémont, a suivi des études d’ingénieur-agronome pour ensuite terminer sa vie à St-Imier. La maladie l’emporte à 37 ans seulement.

Cinq volumes au total sortiront de presse aux éditions Infolio et paraîtront à un rythme semestriel. /nme