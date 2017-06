Incendie à Bienne: importants dégâts matériel

L’incendie qui s’est déclaré mercredi matin dans la cave d’un immeuble biennois a fait plus de 100'000 francs de dégâts. Une personne a par ailleurs été hospitalisée pour un contrôle, mais personne n’a été blessé. Les locataires ont pu quitter les lieux par eux-mêmes. Le bâtiment situé au Rennweg a été fortement endommagé par le feu et n’est plus habitable. Des solutions d’hébergement ont été mises en place. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes du sinistre. /ast