Une ville fondée par des Suisses au Brésil

C’était en 1818. Suite à une terrible famine, 2’000 Helvètes décident de partir pour une vie meilleure à l’autre bout du monde. Ils poseront leur valise au Brésil, non loin de Rio de Janeiro pour fonder une ville. Elle sera nommée Nova Friburgo.

Parmi les fondateurs de la ville, 500 étaient Jurassiens. Ils ont quitté une trentaine de commune du canton, telles que le Noirmont, Porrentruy, Bassecourt ou encore Rossemaison. Certains sont également partis de Moutier et de St-Imier. Aussi, à Nova Friburgo, on retrouve aujourd’hui des familles portant des noms typiquement de la région, comme Cattin, Froidevaux, Steulet, ou encore Voirol.

L’année prochaine, la ville fêtera ses 200 ans. A cette occasion, l’association Fribourg-Nova Friburgo organise un voyage au Brésil, à l’Ascension l’an prochain, pour visiter les lieux. Son président, Raphaël Fessler, espère que « les Jurassiens et les Jurassiennes seront nombreux à partir à la rencontre des habitants de Nova Friburgo ». « Les groupes de musique, fanfares et autres associations musicales sont les bienvenues à ce voyage », précise Raphaël Fessler. Ce dernier espère aussi pouvoir faire faire venir les habitants de cette ville aux origines suisses dans le Jura l’année prochaine, à l’occasion du Marché-Concours à Saignelégier. Les inscriptions au voyage au Brésil de l'an prochain sont d'ores et déjà ouvertes./lhu