Le drapeau sous le pavillon de Moutier repeint à J-2

Le drapeau peint sous le pavillon de Moutier a pris une nouvelle allure. L’écusson jurassien a été partiellement recouvert du côté où figuraient la crosse, un petit drapeau suisse et un « oui ». Le ou les inconnus qui ont agi ont posé les couleurs blanche, bleue et rouge à l’horizontale, ce qui fait penser à un drapeau russe. Difficile d’imaginer un message à deux jours du vote communaliste de la cité prévôtoise. L’action pourrait donc bien être l’œuvre d’une ou de personne(s) n’ayant pas de lien particulier avec les milieux autonomistes et anti-séparatistes. /rch