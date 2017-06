Une réouverture et des contrôles policiers

Les utilisateurs de la route peuvent se réjouir à Bienne. La rue de la Berme sera réouverte au trafic motorisé en sens unique dès le lundi 19 juin. Ceci en direction de Brügg. L’endroit était complètement fermé à la circulation depuis le début de l’année. Des travaux pour le renouvellement des canalisations d’eaux usées et pour élargir la chaussée étaient en cours. Comme la première étape du chantier est terminée, les véhicules pourront circuler en direction de Brügg. Cette situation sera effective jusqu’au milieu du mois de septembre.

Des contrôles seront effectués par la police cantonale à la rue de Nidau et aux Prés-de-la-Rive à Bienne. La signalisation actuelle interdit la circulation du lundi au samedi entre 10h et 19h. En dehors de ces heures, les cyclistes peuvent rouler tout comme les manutentions de marchandises. Cette signalisation n’étant pas respectée, la Direction de l’action sociale et de la sécurité de la Ville de Bienne a demandé aux forces de l’ordre d’effectuer des contrôles. /jeb