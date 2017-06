Voyage dans le temps au Parc municipal à Bienne

Le parc municipal à Bienne s’apprête à accueillir 80 danseurs. Ce vendredi aura lieu la première du spectacle annuelle organisé par l’association projet Danse Bienne. Cette année la création proposée mêle danse contemporaine et récit. L’histoire intitulée « La légende de la source et de la roche » se déroule au temps des Celtes. Elle aborde la notion de partage et de vivre ensemble à travers deux peuples que tout semblait opposer. La comédienne Pascale Grüdel est la voix narratrice du spectacle par le biais de Belena, une petite marionnette. /anl