Orvin a une nouvelle école primaire

Les écoliers d’Orvin ont des salles de classe neuves. Les portes-ouvertes et l’inauguration de l’école primaire ont eu lieu samedi. Le bâtiment, datant de 1962, a été rénové et agrandi. Il possède à présent des vestiaires pour la gymnastique, une salle d’informatique, une salle à disposition des sociétés locales ainsi qu'un espace pour la bibliothèque, la ludothèque et la direction. Les équipements des salles de cours ont été modernisés. Le coût total des travaux se monte à 3'160’000 francs. /sca