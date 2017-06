Un jardin foisonnant qui s’ouvre au public

Un jardin extraordinaire est à découvrir ce week-end dans la région. Helene Gisin, à Séprais, participe à l’opération « Jardins ouverts ». L’action est menée dans toute la Suisse mais elle est principalement connue dans la partie alémanique du pays. Helene Gisin est d’ailleurs la seule personne qui prend part à l’opération dans le Jura et le Jura bernois. Elle offre ainsi au public la possibilité de découvrir son jardin qui compte plus 1'000 plantes à Séprais. Helene Gisin est installée dans le Jura depuis trente ans. Son jardin 100% biologique réunit avant tout des plantes indigènes qui viennent de toute la Suisse. Helene Gisin cultive la passion du jardinage depuis une dizaine d’années. Son espace vert compte certaines espèces rares ou caractéristiques comme le trèfle jaunâtre, le grémil officinal ou encore la ligustique luisante. Le jardin d’Helene Gisin est à découvrir samedi et dimanche de 10h à 19h, à Séprais. La visite est gratuite. /comm + fco