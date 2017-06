Une arche pour demain

Tramelan invite ses citoyens à réfléchir à l’avenir de leur commune. Une grande arche symbolique a été inaugurée en fanfare samedi matin. Composée de bois, de métal et de tuyaux colorés, elle enjambera la Grand Rue jusqu’à la mi-août environ. L’œuvre incarne « Osons Tramelan », cette démarche de participation citoyenne pour penser le futur du village.

Nature, industrie et coopération

L’œuvre a pour vocation de représenter les forces et les atouts de Tramelan. Une tour, construite en bois de la région, évoque la nature, et l’autre, en métal et en rouages, représente l’industrie. Les deux sont reliées par des tuyaux dans lesquels circulent des balles, actionnées par les passants, pour montrer la coopération, la solidarité et la mobilité. Elle est l’œuvre de trois artistes de la région : Jean-Pierre Gerber, Eric Rihs et Sylvain Meyer.

Oser Tramelan

Le projet artistique constitue une étape du processus participatif lancé par la commune pour valoriser son territoire. Les citoyens ont été conviés à un café de l’Avenir le samedi après-midi pour exprimer leurs idées et leurs envies, de 14h à 16h à l'école secondaire. /sca