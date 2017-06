Berne s'engage pour le Jura bernois

Le statut particulier du Jura bernois n’est pas en danger. Malgré le départ de Moutier, le canton de Berne entend le maintenir et même le développer. Le président de la Délégation du Conseil-exécutif aux affaires jurassiennes, Pierre-Alain Schnegg, l’a affirmé lundi à l’ATS. Il ajoute que "le gouvernement bernois va encore davantage porter attention à la minorité francophone du canton". La constitution bernoise garantit au Jura bernois 12 sièges sur 160 au Grand Conseil et un siège sur sept au gouvernement. La présidente du PS Berne Ursula Marti et le conseiller national UDC Manfred Bühler s’engagent pour que ces chiffres ne changent pas.

Le Jura bernois doit par ailleurs obtenir encore davantage de compétences. Jusqu'à l'été 2018, une commission d'experts fera des propositions pour mieux exploiter le potentiel de la culture bilingue. Cette commission est présidée par le conseiller aux Etats bernois et ancien maire de Bienne Hans Stöckli./ast