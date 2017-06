Confiance pour l'hôpital de Moutier

L’Hôpital du Jura bernois n’est pas mis en péril par le résultat du vote de Moutier. Le président de son Conseil d’administration, Anthony Picard, se montre optimiste au lendemain du choix des Prévôtois de rejoindre le canton du Jura. Le travail à faire et les négociations à mener seront importants dans les années à venir, mais des solutions pourront être trouvées. Il invite les gouvernements bernois et jurassiens à se mettre à table rapidement pour développer une politique hospitalière commune qui pourrait englober l’ensemble de l’Arc jurassien, voire plus, afin d’éviter les redondances dans les spécialités. /ast