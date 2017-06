Vote du 18 juin à Moutier : le jour d’après

Une différence de 137 voix a fait pencher la balance dans le camp du « oui » dimanche à Moutier. Les citoyens prévôtois ont décidé de poursuivre leur histoire dans le canton du Jura.

La déception est donc très grande dans le camp antiséparatiste. Malgré cette défaite pour les partisans du maintien de Moutier dans le canton de Berne, trois invités ont accepté notre invitation pour revenir sur cette journée historique.

Marcelle Forster, présidente du CJB, membre du parti socialiste du Jura bernois et de Moutier-Prévôté, sa collègue de parti Morena Pozner également conseillère de ville à Moutier et membre de Moutier-Prévôté et Patrick Tobler, membre du législatif prévôtois et président de l’UDC du Jura bernois étaient dans La Matinale lundi.

Séverine Boillat leur a tout d’abord demandé de résumer la journée du 18 juin en un mot. Patrick Tobler.