Identifier le potentiel de développement social et économique dans le canton de Berne : c’est l’objectif que s’est fixé Bernhard Pulver pour son année à la présidence du Conseil-exécutif. Il s’est exprimé mardi matin à Berne. Pour lui, le Jura bernois ne doit pas être négligé : « cette région est un trésor qu’il faut renforcer ». Il déclare aussi que maintenant que Moutier a fait son choix, la région devra être réorganisée. Cela constitue un risque, car les discussions sur la répartition des institutions cantonale pourraient être houleuses. « Le Jura bernois ne doit pas se déchirer », ajoute le Conseiller d’Etat, qui voit surtout une opportunité pour mettre en place des stratégies de développement. L’industrie de la région est aussi à surveiller de près, et le travail est déjà en cours pour mieux l’accompagner.

Ouvrir le dialogue pour l'avenir

Pendant son année présidentielle, Bernhard Pulver partira à la rencontre des différents milieux pour discuter avec eux. Ces échanges ont pour but de poser les bases pour une stratégie de développement cantonale qui fait parfois défaut aujourd’hui. Ils donneront lieu à un rapport qui pourra servir aux autorités politiques et économiques, mais qui n’aura aucune force contraignante. Bernhard Pulver espère ainsi ouvrir des pistes pour s’adapter aux mutations sociales, technologiques et économiques qui auront lieu aux cours des prochaines décennies. /ast