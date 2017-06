Des perturbations ferroviaires entre Moutier et Delémont

Les trains ne circulent plus entre Moutier et Delémont. Les CFF indiquent mercredi après-midi que la voie est interrompue sur la ligne Bienne-Delémont. Un train bloque la ligne, selon l’ex-régie fédérale. Il faut s’attendre à des retards et des suppressions de trains. Les voyageurs qui se rendent à Bâle doivent passer par Olten. La durée du dérangement est indéterminée. /alr