Une mue et des militaires au Musée de St-Imier

Un vaste chantier se prépare au Musée de St-Imier. Des travaux de rénovation seront bientôt réalisés. L’établissement fermera ses portes dès le mois de juillet et jusqu’en décembre 2018, le temps de remettre à neuf les locaux. Les responsables du site et les autorités imériennes ont fait le point sur ces rénovations mercredi en conférence de presse. De nouveaux panneaux seront posés pour augmenter la surface d’affichage et des améliorations seront réalisées pour faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite.

Coup de projecteur sur la région

L’exposition permanente sera par ailleurs entièrement revue. L’objectif est de mettre en avant l’histoire du Vallon, « en partant sur les traces d’Imier, le visiteur pourra découvrir l’histoire et les multiples facettes de la région ». Les pièces mythiques comme le zèbre ou la maquette du Château d’Erguël seront toujours exposés, mais ce renouvellement sera aussi l’occasion de faire émerger de nouvelles trouvailles. Une nouveauté fera aussi son apparition, un espace dédié à l’anarchisme.

Le musée ne restera toutefois pas complètement fermé durant les travaux, des événements ponctuels devraient être organisés dans les locaux.

Le Musée de St-Imier marchera au pas

À sa réouverture fin 2018, le musée de St-Imier abritera un nouvel espace consacré aux troupes jurassiennes et porté par le président et fondateur de l’Amicale des officiers du Régiment d’Infanterie 9, Walter von Känel. L’exposition retracera l’histoire des troupes du Jura historique depuis La Neuveville jusqu’à Boncourt. Elle présentera leur histoire depuis les milices médiévales jusqu’à l’armée d’aujourd’hui, en passant par Napoléon, le Kulturkampf et la défense de l’époque de la Guerre froide. Les armements et les uniformes de chaque époque seront présents sur 170m2, tout comme des éléments de la vie des soldats comme les dortoirs, la nourriture ou les cartes postales des proches. /mdu