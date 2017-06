La Musique des Jeunes de Bienne s’ouvre aux chanteurs. Une chorale sera mise sur pied dès la rentrée d’août. Le chœur sera destiné aux jeunes de 8 à 30 ans et sera dirigé par la musicienne Jessana Nemitz, connue notamment pour son passage dans l’émission « The Voice ». Pour la première fois, il sera possible d’apprendre à chanter au sein de la société biennoise.

Un casting sera organisé, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 10 août. /mdu