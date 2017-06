J-8 avant la Braderie biennoise

Le décompte avant la Braderie de Bienne est lancé. La manifestation démarre dans huit jours. Le comité d’organisation a présenté les détails de la fête jeudi lors d’une conférence de presse. Près de 500 stands envahiront les rues de la cité seelandaise du 30 juin au 2 juillet. Cette année, les sociétés qui vendent des boissons sur leurs stands devront se doter de gobelets réutilisables. Un changement qui a demandé plus d’organisation, les associations ont dû commander des verres et devront s’acquitter de 14 centimes pour le nettoyage. Cette nouveauté n’a toutefois pas refroidi les sociétés, les responsables de la Braderie ont dû refuser une centaine de stands de nourriture.

Côté animations

Durant tout le week-end, des concerts seront organisés, notamment sur la scène de la Place Centrale. Nemo, Shadox, Dabu Fantastic, The Animen ou encore The Souls font partis de la programmation. Les traditionnels carrousels seront bien évidemment de la partie. Plus de 100'000 visiteurs sont attendus.

Côté pratique

Au niveau de la sécurité, le comité d’organisation explique être en contact avec la police cantonale bernoise. Les mesures de sécurité resteront les mêmes que lors des éditions précédentes.

À noter que le centre-ville ne sera pas desservi par les transports publics dès le vendredi 12h jusqu’au dimanche. Les lignes de bus sont déviées par le Palais des Congrès, le lac ou la rue de l’Hôpital. Les automobilistes sont quant à eux priés de se conformer aux ordres des agents chargés de régler la circulation. Les parkings de la gare et du Palais des Congrès seront accessibles. /mdu