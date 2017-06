Le MAJ mise sur la réflexion et l’imagination

Le MAJ n’abandonne pas son idéal de réunification du Jura des six districts mais ses propos se veulent plus tempérés. Le Mouvement autonomiste jurassien a présenté jeudi les lignes directrices de son action future après le vote de Moutier qui a choisi de rejoindre le canton du Jura le 18 juin. Le MAJ s’est exprimé par la voix de son secrétaire général. Pierre-André Comte a pris la parole à l’occasion de la commémoration du 23 juin qui s’est tenue à Porrentruy. Pour lui, « la Question jurassienne n’est résolue qu’au sens de l’accord du 25 mars 1994 et une nouvelle page doit être écrite ».

Le Mouvement autonomiste jurassien estime que l’exemple de Moutier doit provoquer « l’ouverture d’une réflexion sur les nouvelles voies juridiques et politiques » qui permettent aux autres communes qui le souhaitent de « rejoindre ultérieurement le canton du Jura ». Pierre-André Comte rappelle que l’article 53 de la Constitution fédérale – qui régi la question du transfert d’une commune d’un canton à un autre - est « clairement insuffisant ». Le MAJ estime, par ailleurs, qu’il faut « imaginer de nouveaux moyens permettant de rétablir la souveraineté jurassienne sur l’ensemble du territoire » des six districts. « Le Mouvement autonomiste jurassien ne renonce donc pas à sa mission », précise Pierre-André Comte, même si le ton se veut plus conciliant. « Nous ne voulons pas aujourd’hui triompher de manière punitive à l’égard de nos adversaires », précise le secrétaire général du MAJ.

Moutier, Belprahon, Sorvilier... et les autres

Le Mouvement autonomiste jurassien a également présenté sa position sur les suites directes du vote de Moutier. Il a, notamment, invité le gouvernement bernois « à adopter une attitude raisonnable et honnête dans les négociations à venir » sur la question du transfert de la cité prévôtoise. Il demande également que « les communes voisines ayant accepté, à quelque moment que ce soit de voter après Moutier puissent le faire démocratiquement ». La requête dépasse donc les seuls villages de Belprahon et de Sorvilier qui se prononceront le 17 septembre prochain sur leur appartenance cantonale. L’allusion porte donc sur Crémines et Grandval qui ont finalement retiré leur demande d’organiser un tel scrutin.

A noter encore que la commémoration du 23 juin qui s’est déroulée jeudi à Porrentruy à l’Hôtel des Halles a réuni environ 300 personnes. Les ministres jurassiens Charles Juillard et Martial Courtet étaient présents, notamment. Outre Pierre-André Comte, le maire de Moutier Marcel Winistoerfer, son homologue de Porrentruy Pierre-Arnauld Fueg et le président du Parlement jurassien Frédéric Lovis ont également pris la parole. / comm + fco