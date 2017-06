Force démocratique outré par les propos du Mouvement autonomiste jurassien

Force démocratique s’insurge contre les déclarations du Mouvement autonomiste jurassien. Dans le cadre des commémorations du 23 juin jeudi à Porrentruy, le secrétaire général du MAJ, Pierre-André Comte, a déclaré que le « oui » de Moutier devait provoquer « l’ouverture d’une réflexion sur les nouvelles voies juridiques et politiques » qui permettent aux autres communes qui le souhaitent de « rejoindre ultérieurement le canton du Jura ». Et de préciser que l’article 53 de la constitution fédérale, qui régi la question du transfert d’une commune d’un canton à un autre, est « clairement insuffisant ».

Contacté ce matin en Italie, le président du mouvement antiséparatiste Force démocratique est fâché et navré par ces déclarations. Jean-Pierre Graber estime que le MAJ ne respecte ni l’esprit de la Déclaration d’intention du 20 février 2012, ni le processus démocratique qui a suivi. Ce processus doit mettre un terme à la Question jurassienne après les votes de Belprahon et Sorvilier le 17 septembre prochain. La dissolution de Force démocratique évoquée dimanche dernier par Jean-Pierre Graber ne semble plus d’actualité. Le président du mouvement ne compte pas s’arrêter tant que ses adversaires ne feront pas de même. /ast