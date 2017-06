Regards croisés sur la ville de Bienne et sa population

La parole est donné à la population. En vue de la formulation pour une stratégie 2030 et la révision du règlement de la ville, les autorités souhaitent entendre l’avis des habitants. Pour ce faire trois soirées de discussion thématiques ont été organisées. La première a eu lieu jeudi à l’école Dufour avec pour thème « Bienne et sa population ». Près de 30 personnes y ont participé.

Elles ont échangé en petits groupes sur différents aspects liés aux habitants. À la fin du brainstorming, chacun a complété la phrase suivante : « à Bienne la population est…. »

Engagée, pleine de potentiel, vivante, sympa, dynamique, active et sportive. Voilà comment certains définissent la cité seelandaise et ses habitants en allant au-delà de l’évidence, soit bilingue et multiculturelle.

Tous les avis ne sont pas tendres

D'autres estiment qu'à Bienne la population est passive et qu'elle laisse trop faire. Elle est pauvre, note un citoyen. Son avis est contrasté celui d’un autre participant : « les Biennois ne sont pas riches et c’est bien comme ça ». Cette multitude de points de vue aura de quoi inspirer les autorités qui devront se mettre au travail.

Série de rendez-vous

Deux autres séances de discussion sont prévues. La prochaine aura lieu le mardi 27 juin à l’école Dufour et portera sur Bienne et son économie. Les résultats de ces trois soirées seront intégrés lors d’une journée de réflexion participative au mois d’août.

Aussi sur le web

Par ailleurs ceux qui le souhaitent peuvent aussi participer via les réseaux sociaux en envoyant une photo d’un aspect symbolique de la citée seelandaise avec le #stadtideeBielBienne. /anl