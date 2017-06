La foule pour commémorer le 23 Juin à Moutier

La famille jurassienne a vécu son revira vendredi à Moutier. Près de 1'500 personnes ont célébré l’anniversaire du 23 Juin 1974 à l’extérieur du fief autonomiste de l’Hôtel de la Gare, puis dans les rues de la cité. Cette fête est survenue cinq jours après le « oui » des Prévôtois, le 18 juin, à leur rattachement au canton du Jura.

« Un moment historique »

La cérémonie officielle a démarré après 19h, avec les allocutions de Pierre-André Comte (secrétaire général du Mouvement autonomiste jurassien), Laurent Coste (président du MAJ et directeur de campagne de Moutier-Ville-Jurassienne), Irma Hirschi (vice-maire de Moutier), Mylène Jolidon (représentante de la jeunesse) et David Eray (ministre du Gouvernement jurassien). Elle s’est achevée par le chant de la Rauracienne. La foule – de plus en plus dense au fil des minutes – a ensuite défilé en cortège jusqu’à l’Hôtel-de-Ville, puis s’est dispersée dans les établissements prévôtois. « On attendait entre 300 et 400 personnes, et au final, on en compte pas loin de 2'000. On sent que l’on est dans un moment historique. Nous sommes dans l’improvisation absolue », nous a confié Valentin Zuber, porte-parole de Moutier-Ville-Jurassienne.

Veiller au maintien des prestations jusqu’en 2021

Côté politique, les autonomistes entendent veiller à ce que Moutier reste considérée par le canton de Berne jusqu’à son entrée dans le Jura, le 1er janvier 2021. « Ce serait trop facile de délocaliser dès maintenant certaines institutions bernoises qui sont en ville. Les citoyens prévôtois paieront des impôts au canton de Berne jusqu’au 31 décembre 2020. Moutier a donc le droit au maintien des prestations actuelles. Le MAJ sera un observateur attentif, bien que ce soit aux autorités municipales, bernoises et jurassiennes de s’impliquer dans ce processus », a déclaré Laurent Coste, président du Mouvement autonomiste jurassien. /rch