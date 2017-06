Lucelle'Sonore vu par les Samaritains

Les festivaliers s’en sont donnés à cœur joie ce week-end au Lucelle'Sonore. La 4e édition du festival franco-suisse s’est tenue vendredi et samedi, sous un grand soleil. Alors que les participants dansaient et chantaient sur des airs de Claudio Capéo, De Palmas ou encore DJ Idem, une équipe de Samaritains de Porrentruy veillait au grain. Antoine Glatz, Marianne Burr et David Marcelino ont soigné, sans relâche, les festivaliers. Entorses, piqûres d’abeilles, de taons, maux de gorge et malaises font partie des cas les plus souvent traités. /lhu