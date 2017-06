Six avions déroutés après un incident à Bâle

Des perturbations à l’aéroport de Bâle-Mulhouse. Selon nos informations, un avion privé qui avait atterri sur la piste principale de l’Euroairport a rencontré un problème avec son train d’atterrissage lundi en milieu d’après-midi. La piste en question a dû être fermée pendant près d'une heure par les autorités qui enquêtent sur les causes de cet incident. Six avions ont été déroutés : trois à Zurich, deux à Genève et un à Strasbourg. La piste principale de l’aéroport a pu rouvrir peu après 16h. 1'800 personnes ont été impactées par ces perturbations d'après le service de presse de l'établissement. /alr