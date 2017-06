Perrefitte se tourne vers l’avenir

Le Conseil municipal de Perrefitte prend position suite au vote communaliste de Moutier. L’exécutif indique ce mardi qu’il regrette la décision électorale mais respecte le choix de Prévôtois. Les autorités expliquent qu’elles continueront à entretenir des relations avec Moutier, mais qu’elles souhaitent surtout développer de nouvelles collaborations avec les communes de la couronne prévôtoise.

Le Conseil municipal a par ailleurs pris contact avec Roches afin d’organiser une rencontre commune avec des représentants du gouvernement bernois après les vacances d’été. « Il est essentiel que les petites communes de la couronne prévôtoise unissent leurs efforts et parlent d’une seule voix dans les discussions qui auront lieu avec la commune de Moutier et d’autres interlocuteurs, et qu’elles réfléchissent également à leur avenir commun ». /comm+mdu