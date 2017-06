Un demi-siècle pour le Festival international d’échecs de Bienne

Les joueurs d’échecs ont une fois de plus rendez-vous au Palais des Congrès cet été. La 50e édition du Festival d’échecs aura lieu du 22 juillet au 2 août. Il s’agit du deuxième plus ancien d’Europe. Après une année d’absence, le tournoi des grands maîtres fera son retour. Les détails de la manifestation ont été présentés mardi matin. L’ancien champion du monde russe Anatoly Krapov fait partie des grands noms qui feront le déplacement. Dix compétitions et un séminaire de Chess Base sont au programme. La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu samedi 22 juillet au centre-ville en présence de la présidente du Grand Conseil bernois Urusla Zybach.

Du jamais vu dans un tournoi d’échecs

Une première mondiale est prévue cette année dans le cadre de la retransmission en direct des parties. Il sera possible de visualiser les ondes des cerveaux des joueurs. Cela permet de voir quels sont les zones actives et comment elles réagissent. Pour ce faire une collaboration a été mise en place avec une jeune entreprise bio-informatique américaine de San Francisco.

Coup de jeune

Les organisateurs ont tenu à refaire leur site internet et à accroître leur présence sur les réseaux sociaux. Après Facebook et Twitter, ils se sont créés un compte Instagram. Vous trouverez le programme complet de la manifestation ici. /anl