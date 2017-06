Une saison hors des murs

Les Spectacles français s’apprêtent à vivre une saison hors-cadre. Pour cause de rénovations du Théâtre Palace, le programme s’exporte en divers lieux de Bienne. Le Théâtre de Poche sera particulièrement sollicité, mais aussi d’autres espaces inhabituels comme l’Infoquartier Mâche, ou l’ancien Stade de la Gurzelen. Le programme offre aussi des spectacles au parc, en appartement ou en camion.

Sans grande scène à disposition, les spectacles présentés seront d’un format réduit. La directrice, Marynelle Debétaz use de cette contrainte pour « revenir à l’essentiel du théâtre et raconter des histoires ». La programmation offre une place de choix aux artistes de Bienne et de la région. La saison débutera le 2 septembre au Parc municipal avec le spectacle « Danse à la carte » de la compagnie Ke Kosa. /sca+comm