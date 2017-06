Les jeunes de retour à la bibliothèque

La bibliothèque de Moutier a été repensée pour répondre aux aspirations des Prévôtois. En novembre dernier, le SEJAC, le Service de la Jeunesse et des Actions Communautaires, et des partenaires ont lancé le projet « Tourner la page ». Son but : repenser l’utilisation de la bibliothèque. L’accent a également été porté sur les jeunes Prévôtois. Trois ateliers ont donc été organisés pour récolter l’avis des habitants.

Michaël Kohler, responsable du SEJAC était dans La Matinale mercredi pour en parler. Vous retrouvez l’intégralité de cet entretien ici. /seb