Les seniors font aussi du Street art

Saucisses, accordéon et Street art : c’était le menu de la soirée des jeunes du X-project et des seniors de la Résidence Au Lac à Bienne mercredi. Depuis 6 ans, les occupants du home et de l’espace jeunesse se retrouvent chaque année pour une grillade afin de soigner les relations de bon voisinage et tisser des liens entre les générations. Pour cause de pluie, l’atelier graffiti a été remplacé par du dessin collaboratif. Ensemble, les participants ont créé une oeuvre de 3 mètres de haut, représentant une tête d’éléphant stylisée.

Intégration entre générations

Les deux institutions, voisines, pratiquent chaque année plusieurs activités en commun comme des repas, du jardinage ou encore du graffiti pour créer du lien social et favoriser la cohabitation dans le quartier. Une démarche enrichissante pour les deux parties selon la direction de l’EMS et les responsables du X-Project. Une trentaine de jeunes y ont pris part ainsi qu’une septantaine de résidents. /sca