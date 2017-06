Oui aux déductions, mais pas aux obligations

Le canton de Berne soutient le projet de la Confédération qui souhaite augmenter les déductions fiscales pour la garde des enfants par des tiers. Il sera possible de déduire au maximum 25'000 francs par enfant et par an. Le but est de permettre aux parents de mieux concilier vie familiale et professionnelle.

En revanche, le Conseil-exécutif voit d’un mauvais œil le fait que la Confédération veuille imposer aux cantons d’accorder une déduction d’au minimum 10'000 francs. Le gouvernement bernois estime que les cantons doivent pourvoir fixer eux-mêmes ce montant. /comm+mdu