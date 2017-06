Une exposition en hommage à un artiste originaire de Moutier

Un hommage à un artiste prévôtois à Moutier. L’exposition « Fred-André Holzer : Aria et variations » sera vernie samedi soir à 18h au Musée jurassien des Arts dans la cité prévôtoise et se tiendra jusqu’au 27 août. Elle a été dévoilée vendredi et propose 40 œuvres. Fred-André Holzer, né à Moutier en 1935, est décédé au mois de janvier cette année, en pleine préparation de cette exposition. L’homme a notamment été apprenti peintre dans l’atelier de Coghuf à Muriaux avant de s’exiler à Paris en France à l’âge de 21 ans.

L’aquerelle, son dada

La très nette majorité des œuvres de Fred-André Holzer sont des aquarelles, mais il y a quelques fresques. Ses œuvres – réalisées entre 1975 et 2016 – font notamment la part belle à la nature et à Venise… Cette ville italienne est à découvrir avec des vues aériennes et en période de hautes eaux. « Cet endroit l’a totalement fasciné », affirme la commissaire de l’exposition, Valentine Reymond.

Les réalisations de Fred-André Holzer, issues de rencontres poétiques dans différents lieux réels, portent la marque de l’émotion. Ses œuvres ne constituent pas une ligne chronologique de A à Z. Il s’agit plutôt d’un dialogue libre entre des œuvres de différentes époques. Autrement dit, c’est une invitation à une promenade dans l’univers de Fred-André Holzer.

Une autre expo en même temps

A noter qu’une autre exposition se tiendra simultanément au Musée jurassien des Arts à Moutier. L’intitulé est « Face à face : la figure humaine au cœur des collections ». Ce thème sera traité en quatre chapitres (la scène du genre, le portrait, la représentation du corps et l’autoportrait). 60 œuvres – issues d’artistes de la région, de Suisse mais aussi de France - seront exposées, dont la plus ancienne date de 1876. /bbo