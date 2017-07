Le parcours fou des gobelets réutilisables de la braderie de Bienne

Comme chaque année ce sont plusieurs dizaines de milliers de visiteurs qui affluent ce week-end dans les rues de Bienne. La traditionnelle braderie de la ville a débuté vendredi soir et s’achèvera ce dimanche. Plus de 500 stands, attractions foraines et autres guinguettes attendent le public. Mais la grande nouveauté cette année, ce sont ces fameux gobelets réutilisables que doivent impérativement utiliser tous les stands de débit de boisson.

Comment ça marche ?

Chaque stand a dû préalablement commander une certaine quantité de verres pour le week-end, jusqu’à 10'000 gobelets pour certains. Pour chaque boisson achetée, le client paye deux francs de consigne. Une fois son breuvage avalé, le client ramène le verre dans n’importe quel stand de boisson de la braderie et se voit alors restituer ces deux francs. Ce verre, sale, doit ensuite être acheminé par les responsables des stands vers l’un des quatre points de collecte dans la ville. Des employés des sociétés qui louent les gobelets les récupèrent par caisse, puis les envoient à Münchenstein près de Bâle où ils seront nettoyés. Un nettoyage qui revient à 14 centimes par verre aux associations qui les ont loués.