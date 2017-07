Bilan mitigé pour le cinéma open-air de La Neuveville

Le bilan de la 17e édition du cinéma open-air de La Neuveville n’est pas entièrement satisfaisant. Près de 600 spectateurs ont assisté aux projections qui se sont déroulées du 28 juin au 1er juillet. Le président du Ciné 2520 , Frédéric Schaer, estime avoir subi les conséquences de la météo incertaine et de chutes de températures. Le film « Les Schtroumpfs et le village perdu » a remporté le plus grand succès avec près de 220 entrées. /comm+anl