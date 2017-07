Une première suisse réussie pour la Course Duo à Porrentruy

Malgré une météo tristounette, ils étaient plus de 250 participants à s’élancer ce dimanche matin pour la Course Duo dans les rues de Porrentruy. Ce concept, né à l’Île de la Réunion il y a 5 ans et importé pour la première fois en Suisse, propose de courir en duo ou en groupe avec une personne porteuse de handicap. Certains ont choisi de marcher dans une ambiance chaleureuse sur un ou deux kilomètres, d’autres ont opté pour un défi plus sportif en courant sur 4 ou 8 kilomètres. Main dans la main, en chaise roulante ou en joëlette, les participants porteurs de handicap arboraient tous un large sourire ou une joie intérieure parfois contenue.