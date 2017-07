Des produits du terroir très prisés

La vente en ligne de produits régionaux fonctionne bien. Après deux ans et demi d’existence, la Fondation Rurale Interjurassienne dresse un bilan positif de la plateforme www.en-gros.ch. Cette offre était initialement destinée à approvisionner la restauration de produits labellisés dans le Jura et le Jura bernois. Elle devait permettre aux utilisateurs de bénéficier de prix en gros offerts par les producteurs de la région. Aujourd’hui, ce sont environ 100 acheteurs qui sont inscrits et ce ne sont pas toujours des restaurateurs. Les familles nombreuses ou les organisateurs de manifestations font parfois appel aux services de ce site. Une trentaine de producteurs figurent en ligne et sont satisfaits. Le chiffre d’affaires de l’opération est en nette augmentation. Il a atteint 38'000 francs en 2016, contre 2'200 en 2014, année de son lancement. La FRI veut continuer de promouvoir cet outil et tenter de le faire entrer dans les mœurs. /mle