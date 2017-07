MobiCat, première centrale solaire mobile autonome du monde

Le bateau solaire de la Société de navigation du lac de Bienne devient plus efficace. Les cellules photovoltaïques du MobiCat seront remplacées par des systèmes de dernière génération. Ses batteries seront aussi changées par des modèles plus performants et plus légers. L’autonomie de l’embarcation, qui est actuellement de 7h00, pourrait être doublée. Le courant produit en trop pourra aussi être réinjecté dans le réseau, d’abord au sein de la SNLB pour ses propres besoins, et celui d’Energie service Bienne en cas d’excédent. Le MobiCat, en plus de pouvoir transporter 150 passagers, devient ainsi la première centrale solaire mobile autonome du monde, selon ESB et la SNLB. Il est aussi le nouvel emblème des activités de sponsoring d’Energie service Bienne. /ast