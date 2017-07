Un ours aperçu sur sol bernois

Un ours se balade dans la région du Sustenhorn à la frontière entre le canton de Berne et d’Uri. L’animal a été aperçu par des alpinistes entre le 28 et le 30 juin. Des traces ont également été découvertes dans la zone. Impossible de dire s’il s’agit du même ours observé fin mai dans la région d’Eriz et si le plantigrade se trouve encore dans le secteur. Le canton de Berne rappelle que les personnes qui aperçoivent un ours sont priées de s'annoncer auprès des gardes-faunes cantonaux. /nme