Une Fête du peuple autour de Moutier

Moutier sera au cœur de la Fête du peuple. La manifestation, qui souffle par ailleurs 70 bougies, se déroulera du 8 au 10 septembre à Delémont. Les festivités seront surtout centrées sur l’accueil de la cité prévôtoise dans le Jura.

Tourné vers l’avenir

Le Mouvement autonomiste jurassien veut célébrer le vote important de Moutier. Un vote qui marque une étape dans la Question jurassienne pour le MAJ, mais aussi dans l’évolution du mouvement. Si le programme de la fête ne diffère pas fondamentalement de celui des éditions précédentes, un film relatera la campagne et la journée du 18 juin lors du banquet républicain du vendredi.

La réception officielle du samedi sera l’occasion d’un vernissage photographique revenant en images sur 70 ans de lutte autonomiste.

Le MAJ développera sa ligne politique pour l’avenir lors de la traditionnelle journée du dimanche. Si les prises de position d’avant et d’après le 18 juin seront analysées, c’est surtout l’engagement revivifié par le vote qui sera au cœur des discussions. Une commission travaille d’ailleurs à des propositions de développement de l’action politique. Car « la Question jurassienne n’est pas morte le 18 juin », explique le secrétaire général du MAJ, Pierre-André Comte. Il s’agit désormais de passer le flambeau à la nouvelle génération qui a montré lors de la campagne qu’elle représente une relève brillante, selon le MAJ. Le combat tel que connu jusqu’ici est vraisemblablement appelé à évoluer vers la défense des droits des francophones du « Jura méridional » et un soutien aux communes. Avec en ligne de mire, bien sûr, les votes communalistes de Belprahon et Sorvilier.

Côté animations

La Fête du peuple rime aussi désormais avec le festival international d’artistes de rue. Les animations sont prévues en vieille ville aussi bien le samedi que le dimanche. Et pour ce qui est de la musique, le groupe Pacemakers et Vincent Vallat assureront l’ambiance, respectivement le samedi et dimanche soir. /ich