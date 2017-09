Défilé de véhicules d’époque

Démonstration de véhicules anciens dans les rues de Porrentruy et Courtedoux. « Rétro Circuit Porrentruy - Courtedoux » fête les 70 ans de la mythique course jurassienne, organisée dans la région entre 1947 et 1955.

Motos, voitures et même tracteurs circulent depuis dimanche matin sur le même tracé que les coureurs de l’époque. La manifestation, qui a débuté samedi à l’ancien aérodrome de Courtedoux, accueille quelques 150 participants.

Les courses sur circuit étant désormais interdites en Suisse, ces passionnés d'anciens véhicules prennent part à une simple démonstration. /lhu