La Palestine, un pays qui a de l’histoire et qui est aussi en proie à d’importants conflits depuis plus de 70 ans. Edmond Farine, photographe amateur et grand voyageur s’est rendu en Palestine cet été durant deux semaines. A son retour, cet habitant de La Neuveville a souhaité partager ses clichés. Depuis vendredi et jusqu’au 31 octobre, ses photos sont exposées dans le Jura bernois, à la Neuveville. C’est la maison de convalescence Mon Repos qui accueille ses 38 œuvres qu’il a intitulées « Regards sur la Palestine ». Il s’agit de la vingt-cinquième exposition de photos d'Edmond Farine. /lhu

Son interview complète est à écouter ci-dessous.