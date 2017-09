La Haute-Route en travaux à Bienne

Sept mois de travaux en perspective à La Haute-Route, à Bienne. Une ancienne canalisation doit être changée sur le tronçon rue des Alpes – rue de la Charrière. Le chantier devisé à 920'000 francs débutera lundi prochain et devrait durer jusqu’à fin mars 2018. Il doit aussi permettre d’adapter le tracé de la conduite pour qu’elle ne passe plus que sur des terrains publics. Pendant tout le chantier, le tronçon concerné sera interdit à la circulation. Une déviation sera mise en place par la rue du Stand et La Haute-Route à partir et vers la place de la Charrière. Plusieurs arrêts de bus ne seront plus desservis. A l’issue des travaux, l’arrêt « Chemin du Pavillon » sera équipé de quais surélevés. /ast