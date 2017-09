Mobilité douce sur l’autoroute à Bienne

Le 27 octobre le contournement est de Bienne par l’autoroute à quatre voies sera ouvert pour la première fois à la circulation. La population aura la possibilité de jeter un œil dans les coulisses de ce chantier historique samedi 9 septembre. De 10 à 17 heures, des spécialistes donneront des informations sur trois sites : Marais-de-Brügg, Orpond et Champs-de-Boujean. Certaines parties de l’ouvrage, en particulier les tunnels du Längholz et du Büttenberg, pourront être visitées en navette, à pied, à vélo ou en rollers. Les visiteurs trouveront en outre de nombreux stands d’information, des attractions musicales et des spécialités culinaires. /comm+anl