Récompense pour l’artiste biennoise Mingjun Luo

L’artiste visuelle Mingjun Luo remporte la bourse ICI & AILLEURS, dotée de 20'000 francs. La Commission francophones des affaires culturelles générales, qui a fait l'annonce vendredi, a choisi de primer cette artiste née en Chine, qui vit et travaille à Bienne depuis une trentaine d’années. Cette bourse lui permettra de mener à bien son projet « Paysages partagés » qui porte sur la perception croisée des paysages de Suisse et de Chine en collaboration avec des artistes issus des deux pays. Le projet sera présenté au public en 2019.

Mingjun Luo travaille aussi bien avec les modes de représentation chinois qu’occidentaux, s’associe avec un artiste chinois et un artiste suisse pour créer de nouvelles œuvres. Ils interprèteront les paysages chinois et suisses au moyen de peinture, installation et performance, au-delà des clichés qui collent à l’image de chacun des deux pays. Le projet a particulièrement convaincu le jury par son originalité, son adéquation avec l’intitulé de la bourse et la prise de risque qui le caractérise. Il a été sélectionné parmi 35 dossiers.

Avec la bourse ICI & AILLEURS dotée de 20'000 francs, la Commission francophones des affaires culturelles générales (CFACG) soutient des artistes ou acteurs culturels dans l’élaboration d’un projet collaboratif entre la Berne francophone et une autre région. La bourse lancée pour la première fois en 2017 sera mise au concours annuellement. La prochaine mise au concours sera publiée au printemps 2018. /sca+comm