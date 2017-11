Les membres de BPW réunies à Delémont

Favoriser la reconnaissance de la femme dans le monde du travail. C’est l’objectif du club Business and professional Women. L’association apolitique s’est réunie samedi à Delémont pour sa conférence d’automne. Plus de 120 membres de toute la Suisse ont pris part à cette rencontre mise sur pied par la section jurassienne. Le club BPV tente à sa manière de bousculer les nombreuses inégalités qui pèsent sur les femmes. Différence de salaire, absence dans les postes à responsabilité et conditions-cadres défavorables : autant de problématiques que le BPW essaie de changer. /ncp