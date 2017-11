Une moustache pour la santé masculine

La moustache leur va si bien. La section football du CS Belprahon se laisse pousser la moustache dans le cadre de l’action Movember. La quarantaine de membres espère ainsi récolter des fonds et sensibiliser la population à la santé masculine. Les dons seront remis à l’association dont le but est de sensibiliser la population aux cancers de la prostate et des testicules, ainsi qu’aux problèmes de santé mentale. Movember finance également depuis 13 ans des projets sur la santé masculine dans le monde entier. L’objectif est de réduire de 25% d’ici 2030 le nombre de décès prématurés touchant les hommes.

Movember à la mode Belprahon

Les membres de l’équipe de football de Belprahon se sont rendus pendant trois soirées à la manifestation Moutier-Expo. Près de 500.- ont été récoltés, mais cette démarche leur a aussi permis de sensibiliser la population à ces maladies qui touchent les hommes. La section football poursuit son défi à travers les réseaux sociaux et espère dépasser la barre des 1000 francs. /ncp