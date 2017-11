Après la repousse inattendue, les analyses

Encore plus grand

Le domaine d’Aurèle Morf pourrait encore s’agrandir. Le viticulteur de Moutier prévoit de planter une nouvelle vigne à Grandval, sur un terrain d’environ 6000 m2. L’objectif pour ce passionné de vin est d’avoir un domaine local. Aurèle Morf possède également des vignes au Tessin et en Valais, mais son but est de réunir le tout dans la région. Des analyses doivent encore être menées et le Prévôtois doit recevoir l’aval de la Commission viticole du canton de Berne avant d’aller plus loin avec le projet. /mdu