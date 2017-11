Bienne ouvre son porte-monnaie pour la bonne cause

L’exécutif biennois a décidé d’octroyer deux dons de 10'000 francs chacun au CICR et à la Chaîne du bonheur « Bondo ». Le premier permettra au Comité international de la Croix-Rouge de financer des prothèses de pied à quelque 200 victimes de mines. Le deuxième est destiné à offrir une aide d’urgence non bureaucratique aux particuliers et aux petites entreprises de Bondo ayant subi des dégâts suite à l’éboulement qui s’est produit cet été. /comm+mdu