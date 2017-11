Des métiers techniques aussi pour les filles

Les métiers techniques, c’est aussi pour les filles ! Dans le but de susciter des vocations y compris auprès de la gent féminine, le lycée technique du Centre de formation professionnelle Biel/Bienne a ouvert ses portes ce jeudi à seize demoiselles âgées entre 10 et 14 ans. Une initiative mise sur pied à l’occasion de la journée « Futur en tous genres ». Grâce à des ateliers, les écolières ont pu s’imaginer horlogère, électronicienne, mécanicienne ou encore dessinatrice-constructrice industrielle. Le reportage de Gabriel et Maxime de Weck: