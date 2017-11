Tavannes : notre débat entre les candidats à la mairie

Les Tavannois se rendent aux urnes le 26 novembre. Ils doivent élire un maire et huit conseillers municipaux pour une période de quatre ans. Deux candidats briguent la mairie, le PLR Fabien Vorpe et le PSA Marcel Wüthrich. La rédaction de RJB a organisé un débat dans lequel plusieurs thématiques ont été abordées, comme l’économie, la vie sociale, et les conséquences de la Question jurassienne pour le village. Vous pouvez le réécouter en intégralité ci-dessous.