Prix d’excellence du Centre hospitalier Bienne (CHB) attribués

La fin des études c’est bien, avec un prix c’est encore mieux. Le Centre hospitalier de Bienne a attribué ses prix 2017 vendredi soir aux étudiants terminant leur formation à la Haute école spécialisée bernoise (HEBe), option informatique médicale.

Tim Dorner et Mauro Tschanz reçoivent le prix « meilleur concept » pour avoir développé un assistant électronique de gestion de la médication. Cet appareil rappelle aux patients notamment de prendre leurs médicaments.

Dans cette catégorie une deuxième paire reçoit un prix. Il s’agit de Rea Iseli et Sarah Mele. Ces dernières ont développé une application pour les patients atteints de la sclérose en plaque. Elle permet de procéder à des tests en tout temps et tout lieu. Ceci offre aux patients une meilleure qualité de vie et plus d’autonomie.

Le prix de la « meilleure mise en œuvre » va quant à lui à Florian Schnyder et Raphaël Zenhäusern. Les deux diplômés ont mis au point une application mobile pour les patients suivant une chimiothérapie. Avantage : elle leur permet de connaître l’état de leur cathéter.

Finalement, le dernier prix de la « meilleure innovation » va à un carnet électronique de traitement pour les animaux d’élevage. Il est l’œuvre de Lukas Hügi et Fabian Schmid. Ce carnet simplifie la saisie et le contrôle des données concernant les animaux.

Les prix sont décernés depuis 2014 dans le cadre d'un partenariat unissant la Haute école spécialisée bernoise et le Centre hospitalier Bienne. Le montant total des récompenses est de 4'000 francs. /comm+jrg