Fermeture temporaire d'un tronçon de l'A16

L’autoroute A16 sera fermée au trafic entre Delémont Est et Court dès mardi 21h et jusqu’au mercredi matin 5h. Cette fermeture concerne aussi la chaussée France entre Moutier Sud et Delémont Est.

La Section de l'entretien des routes jurassiennes précise qu’il s’agit de travaux de maintenance pour l’électromécanique et le système incendie.

Durant les travaux, la circulation sera déviée par le réseau des routes cantonales. /comm-gwe